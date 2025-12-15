- 成长
交易:
96
盈利交易:
64 (66.66%)
亏损交易:
32 (33.33%)
最好交易:
128.33 USD
最差交易:
-167.40 USD
毛利:
1 014.97 USD (40 155 pips)
毛利亏损:
-949.66 USD (42 979 pips)
最大连续赢利:
7 (64.02 USD)
最大连续盈利:
132.76 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
53.95%
最大入金加载:
75.50%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.39
长期交易:
52 (54.17%)
短期交易:
44 (45.83%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
15.86 USD
平均损失:
-29.68 USD
最大连续失误:
3 (-69.67 USD)
最大连续亏损:
-167.40 USD (1)
每月增长:
9.31%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
39.07 USD
最大值:
167.40 USD (26.64%)
相对跌幅:
结余:
26.64% (167.40 USD)
净值:
29.90% (318.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.33 USD
最差交易: -167 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +64.02 USD
最大连续亏损: -69.67 USD
1. Trend-Following Core: Executes trades based on volatility breakouts
2. Smart Recovery Engine: Features an advanced hedging mechanism with progressive lot sizing to recover
3. Dynamic Profit Locking: Automatically closes all positions once the net
