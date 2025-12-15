- 成長
トレード:
96
利益トレード:
64 (66.66%)
損失トレード:
32 (33.33%)
ベストトレード:
128.33 USD
最悪のトレード:
-167.40 USD
総利益:
1 014.97 USD (40 155 pips)
総損失:
-949.66 USD (42 979 pips)
最大連続の勝ち:
7 (64.02 USD)
最大連続利益:
132.76 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
57.24%
最大入金額:
75.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
52 (54.17%)
短いトレード:
44 (45.83%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.68 USD
平均利益:
15.86 USD
平均損失:
-29.68 USD
最大連続の負け:
3 (-69.67 USD)
最大連続損失:
-167.40 USD (1)
月間成長:
9.31%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.07 USD
最大の:
167.40 USD (26.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.64% (167.40 USD)
エクイティによる:
31.60% (652.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +128.33 USD
最悪のトレード: -167 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +64.02 USD
最大連続損失: -69.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
1. Trend-Following Core: Executes trades based on volatility breakouts
2. Smart Recovery Engine: Features an advanced hedging mechanism with progressive lot sizing to recover
3. Dynamic Profit Locking: Automatically closes all positions once the net
レビューなし
