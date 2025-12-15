- 자본
- 축소
트레이드:
103
이익 거래:
70 (67.96%)
손실 거래:
33 (32.04%)
최고의 거래:
151.64 USD
최악의 거래:
-167.40 USD
총 수익:
1 362.66 USD (57 163 pips)
총 손실:
-978.34 USD (44 588 pips)
연속 최대 이익:
7 (64.02 USD)
연속 최대 이익:
347.69 USD (6)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
44.42%
최대 입금량:
75.50%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.30
롱(주식매수):
54 (52.43%)
숏(주식차입매도):
49 (47.57%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
3.73 USD
평균 이익:
19.47 USD
평균 손실:
-29.65 USD
연속 최대 손실:
3 (-69.67 USD)
연속 최대 손실:
-167.40 USD (1)
월별 성장률:
26.19%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
39.07 USD
최대한의:
167.40 USD (26.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.64% (167.40 USD)
자본금별:
31.60% (652.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|384
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.64 USD
최악의 거래: -167 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +64.02 USD
연속 최대 손실: -69.67 USD
1. Trend-Following Core: Executes trades based on volatility breakouts
2. Smart Recovery Engine: Features an advanced hedging mechanism with progressive lot sizing to recover
3. Dynamic Profit Locking: Automatically closes all positions once the net
