Trades insgesamt:
101
Gewinntrades:
68 (67.32%)
Verlusttrades:
33 (32.67%)
Bester Trade:
151.64 USD
Schlechtester Trade:
-167.40 USD
Bruttoprofit:
1 308.71 USD (54 413 pips)
Bruttoverlust:
-978.34 USD (44 588 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (64.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.74 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
59.46%
Max deposit load:
75.50%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.97
Long-Positionen:
52 (51.49%)
Short-Positionen:
49 (48.51%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
3.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-69.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-167.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
23.33%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.07 USD
Maximaler:
167.40 USD (26.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.64% (167.40 USD)
Kapital:
31.60% (652.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|330
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Bester Trade: +151.64 USD
Schlechtester Trade: -167 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -69.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
1. Trend-Following Core: Executes trades based on volatility breakouts
2. Smart Recovery Engine: Features an advanced hedging mechanism with progressive lot sizing to recover
3. Dynamic Profit Locking: Automatically closes all positions once the net
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
60 USD pro Monat
23%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
2
89%
101
67%
59%
1.33
3.27
USD
USD
32%
1:500