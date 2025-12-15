- Прирост
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
64 (66.66%)
Убыточных трейдов:
32 (33.33%)
Лучший трейд:
128.33 USD
Худший трейд:
-167.40 USD
Общая прибыль:
1 014.97 USD (40 155 pips)
Общий убыток:
-949.66 USD (42 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (64.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.76 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
46.37%
Макс. загрузка депозита:
75.50%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
52 (54.17%)
Коротких трейдов:
44 (45.83%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
15.86 USD
Средний убыток:
-29.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-69.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-167.40 USD (1)
Прирост в месяц:
9.31%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.07 USD
Максимальная:
167.40 USD (26.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.64% (167.40 USD)
По эквити:
29.90% (318.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +128.33 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +64.02 USD
Макс. убыток в серии: -69.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
1. Trend-Following Core: Executes trades based on volatility breakouts
2. Smart Recovery Engine: Features an advanced hedging mechanism with progressive lot sizing to recover
3. Dynamic Profit Locking: Automatically closes all positions once the net
