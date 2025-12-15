СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MAGGA ONE
Thammasak Sanguansatwaja

MAGGA ONE

Thammasak Sanguansatwaja
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 9%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
64 (66.66%)
Убыточных трейдов:
32 (33.33%)
Лучший трейд:
128.33 USD
Худший трейд:
-167.40 USD
Общая прибыль:
1 014.97 USD (40 155 pips)
Общий убыток:
-949.66 USD (42 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (64.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.76 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
46.37%
Макс. загрузка депозита:
75.50%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
52 (54.17%)
Коротких трейдов:
44 (45.83%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
15.86 USD
Средний убыток:
-29.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-69.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-167.40 USD (1)
Прирост в месяц:
9.31%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.07 USD
Максимальная:
167.40 USD (26.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.64% (167.40 USD)
По эквити:
29.90% (318.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.33 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +64.02 USD
Макс. убыток в серии: -69.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

1. Trend-Following Core: Executes trades based on volatility breakouts

2. Smart Recovery Engine: Features an advanced hedging mechanism with progressive lot sizing to recover

3. Dynamic Profit Locking: Automatically closes all positions once the net


Нет отзывов
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 17:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MAGGA ONE
60 USD в месяц
9%
0
0
USD
2.1K
USD
1
93%
96
66%
46%
1.06
0.68
USD
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.