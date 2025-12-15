- Crescimento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
64 (66.66%)
Negociações com perda:
32 (33.33%)
Melhor negociação:
128.33 USD
Pior negociação:
-167.40 USD
Lucro bruto:
1 014.97 USD (40 155 pips)
Perda bruta:
-949.66 USD (42 979 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (64.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
132.76 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
57.24%
Depósito máximo carregado:
75.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
52 (54.17%)
Negociações curtas:
44 (45.83%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
15.86 USD
Perda média:
-29.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-69.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-167.40 USD (1)
Crescimento mensal:
9.31%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.07 USD
Máximo:
167.40 USD (26.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.64% (167.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.60% (652.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +128.33 USD
Pior negociação: -167 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +64.02 USD
Máxima perda consecutiva: -69.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
1. Trend-Following Core: Executes trades based on volatility breakouts
2. Smart Recovery Engine: Features an advanced hedging mechanism with progressive lot sizing to recover
3. Dynamic Profit Locking: Automatically closes all positions once the net
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
60 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
93%
96
66%
57%
1.06
0.68
USD
USD
32%
1:500