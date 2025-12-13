- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
21.64 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
52.11 USD (3 125 pips)
毛利亏损:
-1.25 USD
最大连续赢利:
8 (52.11 USD)
最大连续盈利:
52.11 USD (8)
夏普比率:
0.90
交易活动:
98.22%
最大入金加载:
3.65%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
94.19
长期交易:
2 (25.00%)
短期交易:
6 (75.00%)
利润因子:
41.69
预期回报:
6.51 USD
平均利润:
6.51 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.54 USD
最大值:
0.54 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.07 USD)
净值:
6.27% (63.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCAD
|14
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCAD
|1K
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|120
|GBPUSD
|747
|AUDUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.64 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +52.11 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.20 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 434
|
BlackBullMarkets-Live
|0.34 × 128
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 170
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 3041
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 244
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5584
