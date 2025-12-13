- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
8 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
21.64 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
52.11 USD (3 125 pips)
Общий убыток:
-1.25 USD
Макс. серия выигрышей:
8 (52.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.11 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
98.22%
Макс. загрузка депозита:
3.65%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
94.19
Длинных трейдов:
2 (25.00%)
Коротких трейдов:
6 (75.00%)
Профит фактор:
41.69
Мат. ожидание:
6.51 USD
Средняя прибыль:
6.51 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.54 USD
Максимальная:
0.54 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.07 USD)
По эквити:
6.27% (63.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCAD
|14
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCAD
|1K
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|120
|GBPUSD
|747
|AUDUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.64 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +52.11 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.20 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 434
|
BlackBullMarkets-Live
|0.34 × 128
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 170
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 3041
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 244
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5584
Нет отзывов
