- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
21.64 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
52.11 USD (3 125 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.25 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (52.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.11 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.90
Actividad comercial:
98.22%
Carga máxima del depósito:
3.65%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
94.19
Transacciones Largas:
2 (25.00%)
Transacciones Cortas:
6 (75.00%)
Factor de Beneficio:
41.69
Beneficio Esperado:
6.51 USD
Beneficio medio:
6.51 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.54 USD
Máxima:
0.54 USD (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.07 USD)
De fondos:
6.27% (63.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD
|14
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD
|1K
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|120
|GBPUSD
|747
|AUDUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.64 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +52.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.20 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 434
|
BlackBullMarkets-Live
|0.34 × 128
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 170
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 3041
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 244
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5584
otros 85...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
8
100%
98%
41.68
6.51
USD
USD
6%
1:500