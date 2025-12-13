- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
21.64 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
52.11 USD (3 125 pips)
総損失:
-1.25 USD
最大連続の勝ち:
8 (52.11 USD)
最大連続利益:
52.11 USD (8)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
98.22%
最大入金額:
3.65%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
94.19
長いトレード:
2 (25.00%)
短いトレード:
6 (75.00%)
プロフィットファクター:
41.69
期待されたペイオフ:
6.51 USD
平均利益:
6.51 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
5.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.54 USD
最大の:
0.54 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.07 USD)
エクイティによる:
6.27% (63.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|14
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|1K
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|120
|GBPUSD
|747
|AUDUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.64 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +52.11 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.20 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 434
|
BlackBullMarkets-Live
|0.34 × 128
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 170
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 3041
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 244
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5584
