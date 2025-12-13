- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
21.64 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
65.18 USD (3 625 pips)
총 손실:
-1.78 USD
연속 최대 이익:
9 (65.18 USD)
연속 최대 이익:
65.18 USD (9)
샤프 비율:
1.02
거래 활동:
98.22%
최대 입금량:
6.10%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
117.41
롱(주식매수):
3 (33.33%)
숏(주식차입매도):
6 (66.67%)
수익 요인:
36.62
기대수익:
7.24 USD
평균 이익:
7.24 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
6.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.54 USD
최대한의:
0.54 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.07 USD)
자본금별:
11.88% (126.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD
|14
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|0
|AUDCHF
|13
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD
|1K
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|120
|GBPUSD
|747
|AUDUSD
|37
|AUDCHF
|500
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.64 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +65.18 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
Axiory-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
DooGroup-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
FxGrow-Live
|0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
|0.20 × 60
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
Exness-MT5Real8
|0.34 × 434
BlackBullMarkets-Live
|0.34 × 128
FusionMarkets-Live
|0.41 × 170
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 3050
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
VTMarkets-Live
|0.67 × 276
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5584
