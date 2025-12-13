- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
21.64 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
52.11 USD (3 125 pips)
Perda bruta:
-1.25 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (52.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.11 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
98.22%
Depósito máximo carregado:
3.65%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
94.19
Negociações longas:
2 (25.00%)
Negociações curtas:
6 (75.00%)
Fator de lucro:
41.69
Valor esperado:
6.51 USD
Lucro médio:
6.51 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
5.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.54 USD
Máximo:
0.54 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.27% (63.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCAD
|14
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCAD
|1K
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|120
|GBPUSD
|747
|AUDUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.20 × 60
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 434
|
BlackBullMarkets-Live
|0.34 × 128
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 170
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 3041
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 244
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5584
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
8
100%
98%
41.68
6.51
USD
USD
6%
1:500