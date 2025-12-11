- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
36 (83.72%)
亏损交易:
7 (16.28%)
最好交易:
1.67 USD
最差交易:
-8.17 USD
毛利:
24.54 USD (2 791 pips)
毛利亏损:
-22.51 USD (2 233 pips)
最大连续赢利:
11 (5.82 USD)
最大连续盈利:
5.82 USD (11)
夏普比率:
0.06
交易活动:
40.03%
最大入金加载:
8.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.24
长期交易:
21 (48.84%)
短期交易:
22 (51.16%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
0.68 USD
平均损失:
-3.22 USD
最大连续失误:
2 (-3.85 USD)
最大连续亏损:
-8.17 USD (1)
每月增长:
0.21%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
3.81 USD
最大值:
8.42 USD (0.84%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (8.22 USD)
净值:
0.84% (8.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|12
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|-6
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|677
|USDJPY
|325
|EURUSD
|-209
|NZDUSD
|-602
|USDCAD
|276
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.67 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.82 USD
最大连续亏损: -3.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AquaFunded-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
