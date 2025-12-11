信号部分
Abdellah Afkir

AFP

Abdellah Afkir
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43
盈利交易:
36 (83.72%)
亏损交易:
7 (16.28%)
最好交易:
1.67 USD
最差交易:
-8.17 USD
毛利:
24.54 USD (2 791 pips)
毛利亏损:
-22.51 USD (2 233 pips)
最大连续赢利:
11 (5.82 USD)
最大连续盈利:
5.82 USD (11)
夏普比率:
0.06
交易活动:
40.03%
最大入金加载:
8.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.24
长期交易:
21 (48.84%)
短期交易:
22 (51.16%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
0.68 USD
平均损失:
-3.22 USD
最大连续失误:
2 (-3.85 USD)
最大连续亏损:
-8.17 USD (1)
每月增长:
0.21%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
3.81 USD
最大值:
8.42 USD (0.84%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (8.22 USD)
净值:
0.84% (8.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 16
USDJPY 12
EURUSD 6
NZDUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 6
USDJPY 2
EURUSD -2
NZDUSD -6
USDCAD 2
USDCHF 0
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 677
USDJPY 325
EURUSD -209
NZDUSD -602
USDCAD 276
USDCHF 9
AUDUSD 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.67 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.82 USD
最大连续亏损: -3.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AquaFunded-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
