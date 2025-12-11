SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AFP
Abdellah Afkir

AFP

Abdellah Afkir
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
38 (84.44%)
Negociações com perda:
7 (15.56%)
Melhor negociação:
1.67 USD
Pior negociação:
-8.17 USD
Lucro bruto:
25.21 USD (2 885 pips)
Perda bruta:
-22.56 USD (2 233 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (6.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.49 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
42.16%
Depósito máximo carregado:
8.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
22 (48.89%)
Negociações curtas:
23 (51.11%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
0.66 USD
Perda média:
-3.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.17 USD (1)
Crescimento mensal:
0.27%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.81 USD
Máximo:
8.42 USD (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.82% (8.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.84% (8.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 16
USDJPY 13
EURUSD 6
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 6
USDJPY 2
EURUSD -2
NZDUSD -6
USDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 677
USDJPY 405
EURUSD -209
NZDUSD -602
USDCAD 276
AUDUSD 96
USDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.67 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.49 USD
Máxima perda consecutiva: -3.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AquaFunded-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AFP
30 USD por mês
0%
0
0
USD
1K
USD
3
97%
45
84%
42%
1.11
0.06
USD
1%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.