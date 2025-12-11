- Crescimento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
38 (84.44%)
Negociações com perda:
7 (15.56%)
Melhor negociação:
1.67 USD
Pior negociação:
-8.17 USD
Lucro bruto:
25.21 USD (2 885 pips)
Perda bruta:
-22.56 USD (2 233 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (6.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.49 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
42.16%
Depósito máximo carregado:
8.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
22 (48.89%)
Negociações curtas:
23 (51.11%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
0.66 USD
Perda média:
-3.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.17 USD (1)
Crescimento mensal:
0.27%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.81 USD
Máximo:
8.42 USD (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.82% (8.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.84% (8.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|-6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|677
|USDJPY
|405
|EURUSD
|-209
|NZDUSD
|-602
|USDCAD
|276
|AUDUSD
|96
|USDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.67 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.49 USD
Máxima perda consecutiva: -3.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AquaFunded-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
