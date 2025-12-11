SegnaliSezioni
Abdellah Afkir

AFP

Abdellah Afkir
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
1.52 USD
Worst Trade:
-3.99 USD
Profitto lordo:
6.74 USD (636 pips)
Perdita lorda:
-6.57 USD (596 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
30.23%
Massimo carico di deposito:
2.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-3.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.99 USD (1)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.81 USD
Massimale:
6.28 USD (0.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (6.08 USD)
Per equità:
0.05% (0.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 7
EURUSD 3
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 0
EURUSD -1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 45
EURUSD -105
USDJPY 100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.52 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.08 USD
Massima perdita consecutiva: -3.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AquaFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.11 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
