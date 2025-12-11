- 成長
トレード:
45
利益トレード:
38 (84.44%)
損失トレード:
7 (15.56%)
ベストトレード:
1.67 USD
最悪のトレード:
-8.17 USD
総利益:
25.21 USD (2 885 pips)
総損失:
-22.56 USD (2 233 pips)
最大連続の勝ち:
13 (6.49 USD)
最大連続利益:
6.49 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
42.16%
最大入金額:
8.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
22 (48.89%)
短いトレード:
23 (51.11%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
0.66 USD
平均損失:
-3.22 USD
最大連続の負け:
2 (-3.85 USD)
最大連続損失:
-8.17 USD (1)
月間成長:
0.27%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.81 USD
最大の:
8.42 USD (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.82% (8.22 USD)
エクイティによる:
0.84% (8.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|-6
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|677
|USDJPY
|405
|EURUSD
|-209
|NZDUSD
|-602
|USDCAD
|276
|AUDUSD
|96
|USDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AquaFunded-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
97%
45
84%
42%
1.11
0.06
USD
USD
1%
1:50