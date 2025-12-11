シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AFP
Abdellah Afkir

AFP

Abdellah Afkir
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
38 (84.44%)
損失トレード:
7 (15.56%)
ベストトレード:
1.67 USD
最悪のトレード:
-8.17 USD
総利益:
25.21 USD (2 885 pips)
総損失:
-22.56 USD (2 233 pips)
最大連続の勝ち:
13 (6.49 USD)
最大連続利益:
6.49 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
42.16%
最大入金額:
8.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
22 (48.89%)
短いトレード:
23 (51.11%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
0.66 USD
平均損失:
-3.22 USD
最大連続の負け:
2 (-3.85 USD)
最大連続損失:
-8.17 USD (1)
月間成長:
0.27%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.81 USD
最大の:
8.42 USD (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.82% (8.22 USD)
エクイティによる:
0.84% (8.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 16
USDJPY 13
EURUSD 6
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 6
USDJPY 2
EURUSD -2
NZDUSD -6
USDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 677
USDJPY 405
EURUSD -209
NZDUSD -602
USDCAD 276
AUDUSD 96
USDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.67 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.49 USD
最大連続損失: -3.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AquaFunded-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
