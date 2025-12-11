SeñalesSecciones
Abdellah Afkir

AFP

Abdellah Afkir
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
38 (84.44%)
Transacciones Irrentables:
7 (15.56%)
Mejor transacción:
1.67 USD
Peor transacción:
-8.17 USD
Beneficio Bruto:
25.21 USD (2 885 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.56 USD (2 233 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (6.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.49 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
42.16%
Carga máxima del depósito:
8.57%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
22 (48.89%)
Transacciones Cortas:
23 (51.11%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.06 USD
Beneficio medio:
0.66 USD
Pérdidas medias:
-3.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.17 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.27%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.81 USD
Máxima:
8.42 USD (0.84%)
Reducción relativa:
De balance:
0.82% (8.22 USD)
De fondos:
0.84% (8.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 16
USDJPY 13
EURUSD 6
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 6
USDJPY 2
EURUSD -2
NZDUSD -6
USDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 677
USDJPY 405
EURUSD -209
NZDUSD -602
USDCAD 276
AUDUSD 96
USDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.67 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AquaFunded-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
