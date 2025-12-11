СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AFP
Abdellah Afkir

AFP

Abdellah Afkir
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
36 (83.72%)
Убыточных трейдов:
7 (16.28%)
Лучший трейд:
1.67 USD
Худший трейд:
-8.17 USD
Общая прибыль:
24.54 USD (2 791 pips)
Общий убыток:
-22.46 USD (2 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (5.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
46.90%
Макс. загрузка депозита:
8.57%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
21 (48.84%)
Коротких трейдов:
22 (51.16%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
0.68 USD
Средний убыток:
-3.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.17 USD (1)
Прирост в месяц:
0.21%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.81 USD
Максимальная:
8.42 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (8.22 USD)
По эквити:
0.84% (8.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 16
USDJPY 12
EURUSD 6
NZDUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 6
USDJPY 2
EURUSD -2
NZDUSD -6
USDCAD 2
USDCHF 0
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 677
USDJPY 325
EURUSD -209
NZDUSD -602
USDCAD 276
USDCHF 9
AUDUSD 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.67 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.82 USD
Макс. убыток в серии: -3.85 USD

Нет отзывов
2025.12.23 07:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFP
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1K
USD
3
97%
43
83%
47%
1.09
0.05
USD
1%
1:50
Копировать

