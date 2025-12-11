- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
36 (83.72%)
Убыточных трейдов:
7 (16.28%)
Лучший трейд:
1.67 USD
Худший трейд:
-8.17 USD
Общая прибыль:
24.54 USD (2 791 pips)
Общий убыток:
-22.46 USD (2 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (5.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
46.90%
Макс. загрузка депозита:
8.57%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
21 (48.84%)
Коротких трейдов:
22 (51.16%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
0.68 USD
Средний убыток:
-3.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.17 USD (1)
Прирост в месяц:
0.21%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.81 USD
Максимальная:
8.42 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (8.22 USD)
По эквити:
0.84% (8.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|12
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|-6
|USDCAD
|2
|USDCHF
|0
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|677
|USDJPY
|325
|EURUSD
|-209
|NZDUSD
|-602
|USDCAD
|276
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.67 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.82 USD
Макс. убыток в серии: -3.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AquaFunded-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
97%
43
83%
47%
1.09
0.05
USD
USD
1%
1:50