트레이드:
60
이익 거래:
50 (83.33%)
손실 거래:
10 (16.67%)
최고의 거래:
1.67 USD
최악의 거래:
-8.17 USD
총 수익:
32.35 USD (3 467 pips)
총 손실:
-32.65 USD (3 352 pips)
연속 최대 이익:
19 (11.24 USD)
연속 최대 이익:
11.24 USD (19)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
41.91%
최대 입금량:
8.57%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
28 (46.67%)
숏(주식차입매도):
32 (53.33%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
0.65 USD
평균 손실:
-3.27 USD
연속 최대 손실:
3 (-9.09 USD)
연속 최대 손실:
-9.09 USD (3)
월별 성장률:
-0.02%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.81 USD
최대한의:
9.29 USD (0.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.82% (8.22 USD)
자본금별:
0.84% (8.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|15
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|6
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|-2
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-2
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|453
|USDJPY
|-195
|NZDUSD
|-436
|EURUSD
|-209
|USDCAD
|470
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AquaFunded-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
