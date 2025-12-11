信号部分
信号 / MetaTrader 5 / StabIe
Ruslan Fakhretdinov

StabIe

Ruslan Fakhretdinov
0条评论
可靠性
2
1 / 212 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 35%
RoboForex-ECN
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
80
盈利交易:
38 (47.50%)
亏损交易:
42 (52.50%)
最好交易:
15.56 USD
最差交易:
-4.33 USD
毛利:
74.94 USD (6 239 pips)
毛利亏损:
-39.65 USD (2 315 pips)
最大连续赢利:
4 (27.28 USD)
最大连续盈利:
27.28 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
22.82%
最大入金加载:
94.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
2.85
长期交易:
48 (60.00%)
短期交易:
32 (40.00%)
利润因子:
1.89
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
1.97 USD
平均损失:
-0.94 USD
最大连续失误:
6 (-2.43 USD)
最大连续亏损:
-7.71 USD (3)
每月增长:
35.30%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
0.60 USD
最大值:
12.39 USD (11.01%)
相对跌幅:
结余:
11.00% (12.38 USD)
净值:
10.39% (10.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 36
GBPUSD 23
XAUUSD 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 4
GBPUSD -8
XAUUSD 39
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 164
GBPUSD -466
XAUUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.56 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.28 USD
最大连续亏损: -2.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCC1-Trade
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Ручная торговля

Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)

Риск на трейд: 1%

没有评论
2025.12.17 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 20:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 19:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 14:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 09:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 09:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 09:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
StabIe
每月30 USD
35%
1
212
USD
135
USD
2
21%
80
47%
23%
1.89
0.44
USD
11%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载