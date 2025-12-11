- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
38 (47.50%)
亏损交易:
42 (52.50%)
最好交易:
15.56 USD
最差交易:
-4.33 USD
毛利:
74.94 USD (6 239 pips)
毛利亏损:
-39.65 USD (2 315 pips)
最大连续赢利:
4 (27.28 USD)
最大连续盈利:
27.28 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
22.82%
最大入金加载:
94.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
2.85
长期交易:
48 (60.00%)
短期交易:
32 (40.00%)
利润因子:
1.89
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
1.97 USD
平均损失:
-0.94 USD
最大连续失误:
6 (-2.43 USD)
最大连续亏损:
-7.71 USD (3)
每月增长:
35.30%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
0.60 USD
最大值:
12.39 USD (11.01%)
相对跌幅:
结余:
11.00% (12.38 USD)
净值:
10.39% (10.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|23
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|-8
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|164
|GBPUSD
|-466
|XAUUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.56 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.28 USD
最大连续亏损: -2.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
Ручная торговля
Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)
Риск на трейд: 1%
