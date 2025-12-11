- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
38 (46.91%)
Verlusttrades:
43 (53.09%)
Bester Trade:
15.56 USD
Schlechtester Trade:
-4.33 USD
Bruttoprofit:
74.94 USD (6 239 pips)
Bruttoverlust:
-41.06 USD (2 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (27.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.28 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
25.77%
Max deposit load:
94.53%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.73
Long-Positionen:
49 (60.49%)
Short-Positionen:
32 (39.51%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-2.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.71 USD (3)
Wachstum pro Monat :
33.88%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.60 USD
Maximaler:
12.39 USD (11.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.00% (12.38 USD)
Kapital:
10.39% (10.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|23
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|-8
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-466
|XAUUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.56 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
34%
1
245
USD
USD
134
USD
USD
3
20%
81
46%
26%
1.82
0.42
USD
USD
11%
1:100