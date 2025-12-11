SignaleKategorien
Ruslan Fakhretdinov

StabIe

Ruslan Fakhretdinov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
1 / 245 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 34%
RoboForex-ECN
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
38 (46.91%)
Verlusttrades:
43 (53.09%)
Bester Trade:
15.56 USD
Schlechtester Trade:
-4.33 USD
Bruttoprofit:
74.94 USD (6 239 pips)
Bruttoverlust:
-41.06 USD (2 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (27.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.28 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
25.77%
Max deposit load:
94.53%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.73
Long-Positionen:
49 (60.49%)
Short-Positionen:
32 (39.51%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-2.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.71 USD (3)
Wachstum pro Monat :
33.88%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.60 USD
Maximaler:
12.39 USD (11.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.00% (12.38 USD)
Kapital:
10.39% (10.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 37
GBPUSD 23
XAUUSD 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3
GBPUSD -8
XAUUSD 39
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 65
GBPUSD -466
XAUUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.56 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXCC1-Trade
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
noch 46 ...
Ручная торговля

Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)

Риск на трейд: 1%

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
StabIe
30 USD pro Monat
34%
1
245
USD
134
USD
3
20%
81
46%
26%
1.82
0.42
USD
11%
1:100
