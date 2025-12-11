- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
38 (46.91%)
損失トレード:
43 (53.09%)
ベストトレード:
15.56 USD
最悪のトレード:
-4.33 USD
総利益:
74.94 USD (6 239 pips)
総損失:
-41.06 USD (2 414 pips)
最大連続の勝ち:
4 (27.28 USD)
最大連続利益:
27.28 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
25.77%
最大入金額:
94.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.73
長いトレード:
49 (60.49%)
短いトレード:
32 (39.51%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
1.97 USD
平均損失:
-0.95 USD
最大連続の負け:
6 (-2.43 USD)
最大連続損失:
-7.71 USD (3)
月間成長:
33.88%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.60 USD
最大の:
12.39 USD (11.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.00% (12.38 USD)
エクイティによる:
10.39% (10.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|23
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|-8
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-466
|XAUUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.56 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +27.28 USD
最大連続損失: -2.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
Ручная торговля
Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)
Риск на трейд: 1%
