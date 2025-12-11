シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / StabIe
Ruslan Fakhretdinov

StabIe

Ruslan Fakhretdinov
レビュー0件
信頼性
3週間
1 / 209 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 34%
RoboForex-ECN
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
38 (46.91%)
損失トレード:
43 (53.09%)
ベストトレード:
15.56 USD
最悪のトレード:
-4.33 USD
総利益:
74.94 USD (6 239 pips)
総損失:
-41.06 USD (2 414 pips)
最大連続の勝ち:
4 (27.28 USD)
最大連続利益:
27.28 USD (4)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
25.77%
最大入金額:
94.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.73
長いトレード:
49 (60.49%)
短いトレード:
32 (39.51%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
1.97 USD
平均損失:
-0.95 USD
最大連続の負け:
6 (-2.43 USD)
最大連続損失:
-7.71 USD (3)
月間成長:
33.88%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.60 USD
最大の:
12.39 USD (11.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.00% (12.38 USD)
エクイティによる:
10.39% (10.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 37
GBPUSD 23
XAUUSD 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 3
GBPUSD -8
XAUUSD 39
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 65
GBPUSD -466
XAUUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.56 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +27.28 USD
最大連続損失: -2.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCC1-Trade
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 より多く...
Ручная торговля

Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)

Риск на трейд: 1%

レビューなし
2025.12.17 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 20:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 19:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 14:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 09:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 09:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 09:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
