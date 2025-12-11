- Прирост
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
38 (47.50%)
Убыточных трейдов:
42 (52.50%)
Лучший трейд:
15.56 USD
Худший трейд:
-4.33 USD
Общая прибыль:
74.94 USD (6 239 pips)
Общий убыток:
-39.65 USD (2 315 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (27.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.28 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
14.70%
Макс. загрузка депозита:
94.53%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
2.85
Длинных трейдов:
48 (60.00%)
Коротких трейдов:
32 (40.00%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
1.97 USD
Средний убыток:
-0.94 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.71 USD (3)
Прирост в месяц:
35.30%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.60 USD
Максимальная:
12.39 USD (11.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.00% (12.38 USD)
По эквити:
10.39% (10.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|23
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|-8
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|164
|GBPUSD
|-466
|XAUUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.56 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.28 USD
Макс. убыток в серии: -2.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
Ручная торговля
Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)
Риск на трейд: 1%
Нет отзывов
