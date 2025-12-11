- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
38 (46.91%)
Negociações com perda:
43 (53.09%)
Melhor negociação:
15.56 USD
Pior negociação:
-4.33 USD
Lucro bruto:
74.94 USD (6 239 pips)
Perda bruta:
-41.06 USD (2 414 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (27.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.28 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
25.77%
Depósito máximo carregado:
94.53%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.73
Negociações longas:
49 (60.49%)
Negociações curtas:
32 (39.51%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
1.97 USD
Perda média:
-0.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-2.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.71 USD (3)
Crescimento mensal:
33.88%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.60 USD
Máximo:
12.39 USD (11.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.00% (12.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.39% (10.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|23
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|-8
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-466
|XAUUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.56 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +27.28 USD
Máxima perda consecutiva: -2.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
Ручная торговля
Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)
Риск на трейд: 1%
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
34%
1
209
USD
USD
134
USD
USD
3
20%
81
46%
26%
1.82
0.42
USD
USD
11%
1:100