Ruslan Fakhretdinov

StabIe

Ruslan Fakhretdinov
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
1 / 209 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
RoboForex-ECN
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
38 (46.91%)
Negociações com perda:
43 (53.09%)
Melhor negociação:
15.56 USD
Pior negociação:
-4.33 USD
Lucro bruto:
74.94 USD (6 239 pips)
Perda bruta:
-41.06 USD (2 414 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (27.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.28 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
25.77%
Depósito máximo carregado:
94.53%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.73
Negociações longas:
49 (60.49%)
Negociações curtas:
32 (39.51%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
1.97 USD
Perda média:
-0.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-2.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.71 USD (3)
Crescimento mensal:
33.88%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.60 USD
Máximo:
12.39 USD (11.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.00% (12.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.39% (10.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 37
GBPUSD 23
XAUUSD 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 3
GBPUSD -8
XAUUSD 39
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 65
GBPUSD -466
XAUUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.56 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +27.28 USD
Máxima perda consecutiva: -2.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCC1-Trade
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
Ручная торговля

Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)

Риск на трейд: 1%

Sem comentários
2025.12.17 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 20:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 19:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 14:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 09:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 09:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 09:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
StabIe
30 USD por mês
34%
1
209
USD
134
USD
3
20%
81
46%
26%
1.82
0.42
USD
11%
1:100
