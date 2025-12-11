- Incremento
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
38 (46.91%)
Transacciones Irrentables:
43 (53.09%)
Mejor transacción:
15.56 USD
Peor transacción:
-4.33 USD
Beneficio Bruto:
74.94 USD (6 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-41.06 USD (2 414 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (27.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.28 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
25.77%
Carga máxima del depósito:
94.53%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.73
Transacciones Largas:
49 (60.49%)
Transacciones Cortas:
32 (39.51%)
Factor de Beneficio:
1.83
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
1.97 USD
Pérdidas medias:
-0.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-2.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.71 USD (3)
Crecimiento al mes:
33.88%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.60 USD
Máxima:
12.39 USD (11.01%)
Reducción relativa:
De balance:
11.00% (12.38 USD)
De fondos:
10.39% (10.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|23
|XAUUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|-8
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-466
|XAUUSD
|4.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
Ручная торговля
Для быстрого расчёта лота, открываю позиции с помощью торговой панели (скрипт)
Риск на трейд: 1%
No hay comentarios
