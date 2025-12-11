- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
125 (81.69%)
亏损交易:
28 (18.30%)
最好交易:
24.12 USD
最差交易:
-57.53 USD
毛利:
473.20 USD (1 301 085 pips)
毛利亏损:
-245.66 USD (23 260 pips)
最大连续赢利:
16 (42.71 USD)
最大连续盈利:
122.83 USD (12)
夏普比率:
0.26
交易活动:
2.80%
最大入金加载:
113.53%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
1.49
长期交易:
70 (45.75%)
短期交易:
83 (54.25%)
利润因子:
1.93
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
3.79 USD
平均损失:
-8.77 USD
最大连续失误:
5 (-152.74 USD)
最大连续亏损:
-152.74 USD (5)
每月增长:
-48.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
152.74 USD (42.73%)
相对跌幅:
结余:
94.32% (152.74 USD)
净值:
51.86% (82.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|132
|GBPUSD.pro
|5
|USDJPY.pro
|4
|XTIUSD
|4
|AUDCAD.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|219
|GBPUSD.pro
|23
|USDJPY.pro
|17
|XTIUSD
|-1
|AUDCAD.pro
|4
|EURUSD.pro
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|GBPUSD.pro
|449
|USDJPY.pro
|601
|XTIUSD
|-59
|AUDCAD.pro
|275
|EURUSD.pro
|15
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.12 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +42.71 USD
最大连续亏损: -152.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradingProInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
-1%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
6
0%
153
81%
3%
1.92
1.49
USD
USD
94%
1:500