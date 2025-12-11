信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ThunderGold
Edy Sugianto

ThunderGold

Edy Sugianto
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2025 -1%
TradingProInternational-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
153
盈利交易:
125 (81.69%)
亏损交易:
28 (18.30%)
最好交易:
24.12 USD
最差交易:
-57.53 USD
毛利:
473.20 USD (1 301 085 pips)
毛利亏损:
-245.66 USD (23 260 pips)
最大连续赢利:
16 (42.71 USD)
最大连续盈利:
122.83 USD (12)
夏普比率:
0.26
交易活动:
2.80%
最大入金加载:
113.53%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
1.49
长期交易:
70 (45.75%)
短期交易:
83 (54.25%)
利润因子:
1.93
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
3.79 USD
平均损失:
-8.77 USD
最大连续失误:
5 (-152.74 USD)
最大连续亏损:
-152.74 USD (5)
每月增长:
-48.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
152.74 USD (42.73%)
相对跌幅:
结余:
94.32% (152.74 USD)
净值:
51.86% (82.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 132
GBPUSD.pro 5
USDJPY.pro 4
XTIUSD 4
AUDCAD.pro 1
EURUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 219
GBPUSD.pro 23
USDJPY.pro 17
XTIUSD -1
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 449
USDJPY.pro 601
XTIUSD -59
AUDCAD.pro 275
EURUSD.pro 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.12 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +42.71 USD
最大连续亏损: -152.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradingProInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ThunderGold
每月200 USD
-1%
0
0
USD
232
USD
6
0%
153
81%
3%
1.92
1.49
USD
94%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载