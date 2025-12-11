СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ThunderGold
Edy Sugianto

ThunderGold

Edy Sugianto
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -1%
TradingProInternational-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
125 (81.69%)
Убыточных трейдов:
28 (18.30%)
Лучший трейд:
24.12 USD
Худший трейд:
-57.53 USD
Общая прибыль:
473.20 USD (1 301 085 pips)
Общий убыток:
-245.66 USD (23 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (42.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.83 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
2.80%
Макс. загрузка депозита:
113.53%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
70 (45.75%)
Коротких трейдов:
83 (54.25%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
3.79 USD
Средний убыток:
-8.77 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-152.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.74 USD (5)
Прирост в месяц:
-48.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
152.74 USD (42.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.32% (152.74 USD)
По эквити:
51.86% (82.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 132
GBPUSD.pro 5
USDJPY.pro 4
XTIUSD 4
AUDCAD.pro 1
EURUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 219
GBPUSD.pro 23
USDJPY.pro 17
XTIUSD -1
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 449
USDJPY.pro 601
XTIUSD -59
AUDCAD.pro 275
EURUSD.pro 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.12 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +42.71 USD
Макс. убыток в серии: -152.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

