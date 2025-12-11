- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
125 (81.69%)
Убыточных трейдов:
28 (18.30%)
Лучший трейд:
24.12 USD
Худший трейд:
-57.53 USD
Общая прибыль:
473.20 USD (1 301 085 pips)
Общий убыток:
-245.66 USD (23 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (42.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
122.83 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
2.80%
Макс. загрузка депозита:
113.53%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
1.49
Длинных трейдов:
70 (45.75%)
Коротких трейдов:
83 (54.25%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
3.79 USD
Средний убыток:
-8.77 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-152.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-152.74 USD (5)
Прирост в месяц:
-48.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
152.74 USD (42.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.32% (152.74 USD)
По эквити:
51.86% (82.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|132
|GBPUSD.pro
|5
|USDJPY.pro
|4
|XTIUSD
|4
|AUDCAD.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|219
|GBPUSD.pro
|23
|USDJPY.pro
|17
|XTIUSD
|-1
|AUDCAD.pro
|4
|EURUSD.pro
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|GBPUSD.pro
|449
|USDJPY.pro
|601
|XTIUSD
|-59
|AUDCAD.pro
|275
|EURUSD.pro
|15
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.12 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +42.71 USD
Макс. убыток в серии: -152.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
6
0%
153
81%
3%
1.92
1.49
USD
USD
94%
1:500