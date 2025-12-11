SignaleKategorien
Edy Sugianto

ThunderGold

Edy Sugianto
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
TradingProInternational-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
125 (81.69%)
Verlusttrades:
28 (18.30%)
Bester Trade:
24.12 USD
Schlechtester Trade:
-57.53 USD
Bruttoprofit:
473.20 USD (1 301 085 pips)
Bruttoverlust:
-245.66 USD (23 260 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (42.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
122.83 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
2.80%
Max deposit load:
113.53%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
56 Minuten
Erholungsfaktor:
1.49
Long-Positionen:
70 (45.75%)
Short-Positionen:
83 (54.25%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-152.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-152.74 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-48.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
152.74 USD (42.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
94.32% (152.74 USD)
Kapital:
51.86% (82.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 132
GBPUSD.pro 5
USDJPY.pro 4
XTIUSD 4
AUDCAD.pro 1
EURUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 219
GBPUSD.pro 23
USDJPY.pro 17
XTIUSD -1
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 449
USDJPY.pro 601
XTIUSD -59
AUDCAD.pro 275
EURUSD.pro 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.12 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradingProInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
