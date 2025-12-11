- Crescimento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
125 (81.69%)
Negociações com perda:
28 (18.30%)
Melhor negociação:
24.12 USD
Pior negociação:
-57.53 USD
Lucro bruto:
473.20 USD (1 301 085 pips)
Perda bruta:
-245.66 USD (23 260 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (42.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.83 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
2.80%
Depósito máximo carregado:
113.53%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
1.49
Negociações longas:
70 (45.75%)
Negociações curtas:
83 (54.25%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
3.79 USD
Perda média:
-8.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-152.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.74 USD (5)
Crescimento mensal:
-48.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
152.74 USD (42.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
94.32% (152.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.86% (82.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|132
|GBPUSD.pro
|5
|USDJPY.pro
|4
|XTIUSD
|4
|AUDCAD.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|219
|GBPUSD.pro
|23
|USDJPY.pro
|17
|XTIUSD
|-1
|AUDCAD.pro
|4
|EURUSD.pro
|0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|GBPUSD.pro
|449
|USDJPY.pro
|601
|XTIUSD
|-59
|AUDCAD.pro
|275
|EURUSD.pro
|15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradingProInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
