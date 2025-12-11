SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ThunderGold
Edy Sugianto

ThunderGold

Edy Sugianto
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
TradingProInternational-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
153
Negociações com lucro:
125 (81.69%)
Negociações com perda:
28 (18.30%)
Melhor negociação:
24.12 USD
Pior negociação:
-57.53 USD
Lucro bruto:
473.20 USD (1 301 085 pips)
Perda bruta:
-245.66 USD (23 260 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (42.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
122.83 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
2.80%
Depósito máximo carregado:
113.53%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
1.49
Negociações longas:
70 (45.75%)
Negociações curtas:
83 (54.25%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
3.79 USD
Perda média:
-8.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-152.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-152.74 USD (5)
Crescimento mensal:
-48.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
152.74 USD (42.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
94.32% (152.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.86% (82.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 132
GBPUSD.pro 5
USDJPY.pro 4
XTIUSD 4
AUDCAD.pro 1
EURUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 219
GBPUSD.pro 23
USDJPY.pro 17
XTIUSD -1
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 449
USDJPY.pro 601
XTIUSD -59
AUDCAD.pro 275
EURUSD.pro 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.12 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +42.71 USD
Máxima perda consecutiva: -152.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradingProInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ThunderGold
200 USD por mês
-1%
0
0
USD
232
USD
6
0%
153
81%
3%
1.92
1.49
USD
94%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.