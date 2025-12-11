シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ThunderGold
Edy Sugianto

ThunderGold

Edy Sugianto
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
TradingProInternational-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
125 (81.69%)
損失トレード:
28 (18.30%)
ベストトレード:
24.12 USD
最悪のトレード:
-57.53 USD
総利益:
473.20 USD (1 301 085 pips)
総損失:
-245.66 USD (23 260 pips)
最大連続の勝ち:
16 (42.71 USD)
最大連続利益:
122.83 USD (12)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
2.80%
最大入金額:
113.53%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
1.49
長いトレード:
70 (45.75%)
短いトレード:
83 (54.25%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
1.49 USD
平均利益:
3.79 USD
平均損失:
-8.77 USD
最大連続の負け:
5 (-152.74 USD)
最大連続損失:
-152.74 USD (5)
月間成長:
-48.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
152.74 USD (42.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.32% (152.74 USD)
エクイティによる:
51.86% (82.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.pro 132
GBPUSD.pro 5
USDJPY.pro 4
XTIUSD 4
AUDCAD.pro 1
EURUSD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.pro 219
GBPUSD.pro 23
USDJPY.pro 17
XTIUSD -1
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 449
USDJPY.pro 601
XTIUSD -59
AUDCAD.pro 275
EURUSD.pro 15
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.12 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +42.71 USD
最大連続損失: -152.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradingProInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 10:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 08:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ThunderGold
200 USD/月
-1%
0
0
USD
232
USD
6
0%
153
81%
3%
1.92
1.49
USD
94%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください