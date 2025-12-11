- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
153
利益トレード:
125 (81.69%)
損失トレード:
28 (18.30%)
ベストトレード:
24.12 USD
最悪のトレード:
-57.53 USD
総利益:
473.20 USD (1 301 085 pips)
総損失:
-245.66 USD (23 260 pips)
最大連続の勝ち:
16 (42.71 USD)
最大連続利益:
122.83 USD (12)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
2.80%
最大入金額:
113.53%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
1.49
長いトレード:
70 (45.75%)
短いトレード:
83 (54.25%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
1.49 USD
平均利益:
3.79 USD
平均損失:
-8.77 USD
最大連続の負け:
5 (-152.74 USD)
最大連続損失:
-152.74 USD (5)
月間成長:
-48.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
152.74 USD (42.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.32% (152.74 USD)
エクイティによる:
51.86% (82.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|132
|GBPUSD.pro
|5
|USDJPY.pro
|4
|XTIUSD
|4
|AUDCAD.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|219
|GBPUSD.pro
|23
|USDJPY.pro
|17
|XTIUSD
|-1
|AUDCAD.pro
|4
|EURUSD.pro
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|23K
|GBPUSD.pro
|449
|USDJPY.pro
|601
|XTIUSD
|-59
|AUDCAD.pro
|275
|EURUSD.pro
|15
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.12 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +42.71 USD
最大連続損失: -152.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradingProInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
200 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
6
0%
153
81%
3%
1.92
1.49
USD
USD
94%
1:500