SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ThunderGold
Edy Sugianto

ThunderGold

Edy Sugianto
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 362%
TradingProInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
90 (80.35%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (19.64%)
En iyi işlem:
8.82 USD
En kötü işlem:
-18.68 USD
Brüt kâr:
271.37 USD (1 280 920 pips)
Brüt zarar:
-85.87 USD (8 341 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (37.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.94 USD (11)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
6.51%
Maks. mevduat yükü:
2.34%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.93
Alış işlemleri:
49 (43.75%)
Satış işlemleri:
63 (56.25%)
Kâr faktörü:
3.16
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-3.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.68 USD (1)
Aylık büyüme:
362.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.68 USD (9.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.31% (14.54 USD)
Varlığa göre:
0.13% (0.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 91
GBPUSD.pro 5
USDJPY.pro 4
XTIUSD 4
AUDCAD.pro 1
EURUSD.pro 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 177
GBPUSD.pro 23
USDJPY.pro 17
XTIUSD -1
AUDCAD.pro 4
EURUSD.pro 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 18K
GBPUSD.pro 449
USDJPY.pro 601
XTIUSD -59
AUDCAD.pro 275
EURUSD.pro 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.82 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.11 08:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ThunderGold
Ayda 30 USD
362%
0
0
USD
100
USD
3
0%
112
80%
7%
3.16
1.66
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.