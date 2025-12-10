- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 286
盈利交易:
2 225 (67.71%)
亏损交易:
1 061 (32.29%)
最好交易:
510.00 USD
最差交易:
-615.44 USD
毛利:
44 992.78 USD (2 108 935 pips)
毛利亏损:
-40 340.47 USD (1 238 319 pips)
最大连续赢利:
27 (2 265.24 USD)
最大连续盈利:
2 265.24 USD (27)
夏普比率:
0.03
交易活动:
92.23%
最大入金加载:
4.30%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
608
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.46
长期交易:
1 742 (53.01%)
短期交易:
1 544 (46.99%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.42 USD
平均利润:
20.22 USD
平均损失:
-38.02 USD
最大连续失误:
35 (-943.37 USD)
最大连续亏损:
-1 837.32 USD (7)
每月增长:
16.27%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
43.26 USD
最大值:
1 889.55 USD (5.53%)
相对跌幅:
结余:
5.76% (1 889.55 USD)
净值:
19.45% (6 279.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3282
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +510.00 USD
最差交易: -615 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 265.24 USD
最大连续亏损: -943.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Contact me tele mrhungngo
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
16%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
3
97%
3 286
67%
92%
1.11
1.42
USD
USD
19%
1:500