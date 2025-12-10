- Crescimento
Negociações:
3 459
Negociações com lucro:
2 335 (67.50%)
Negociações com perda:
1 124 (32.49%)
Melhor negociação:
510.00 USD
Pior negociação:
-615.44 USD
Lucro bruto:
48 809.86 USD (2 172 506 pips)
Perda bruta:
-43 758.19 USD (1 295 226 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (2 265.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 265.24 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
92.23%
Depósito máximo carregado:
6.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
759
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.96
Negociações longas:
1 852 (53.54%)
Negociações curtas:
1 607 (46.46%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
1.46 USD
Lucro médio:
20.90 USD
Perda média:
-38.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-943.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 576.88 USD (10)
Crescimento mensal:
17.71%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.26 USD
Máximo:
2 576.88 USD (7.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.55% (2 576.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.35% (7 637.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3455
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +510.00 USD
Pior negociação: -615 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +2 265.24 USD
Máxima perda consecutiva: -943.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Contact me tele mrhungngo
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
4
97%
3 459
67%
92%
1.11
1.46
USD
USD
23%
1:500