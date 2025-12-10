СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Fx Mastery Very Very Safe
Hung Ngo

Fx Mastery Very Very Safe

Hung Ngo
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 16%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 172
Прибыльных трейдов:
2 143 (67.55%)
Убыточных трейдов:
1 029 (32.44%)
Лучший трейд:
510.00 USD
Худший трейд:
-615.44 USD
Общая прибыль:
39 492.76 USD (2 017 309 pips)
Общий убыток:
-34 833.67 USD (1 146 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (232.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
934.68 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
90.88%
Макс. загрузка депозита:
4.30%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
725
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
1 668 (52.59%)
Коротких трейдов:
1 504 (47.41%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
18.43 USD
Средний убыток:
-33.85 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-943.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 290.47 USD (9)
Прирост в месяц:
16.30%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.26 USD
Максимальная:
1 889.55 USD (5.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.76% (1 889.55 USD)
По эквити:
19.45% (6 279.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3168
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +510.00 USD
Худший трейд: -615 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +232.71 USD
Макс. убыток в серии: -943.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Contact me tele mrhungngo
Нет отзывов
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
