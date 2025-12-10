- Прирост
Всего трейдов:
3 172
Прибыльных трейдов:
2 143 (67.55%)
Убыточных трейдов:
1 029 (32.44%)
Лучший трейд:
510.00 USD
Худший трейд:
-615.44 USD
Общая прибыль:
39 492.76 USD (2 017 309 pips)
Общий убыток:
-34 833.67 USD (1 146 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (232.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
934.68 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
90.88%
Макс. загрузка депозита:
4.30%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
725
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
1 668 (52.59%)
Коротких трейдов:
1 504 (47.41%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
18.43 USD
Средний убыток:
-33.85 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-943.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 290.47 USD (9)
Прирост в месяц:
16.30%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.26 USD
Максимальная:
1 889.55 USD (5.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.76% (1 889.55 USD)
По эквити:
19.45% (6 279.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3168
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
