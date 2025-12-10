SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fx Mastery Very Very Safe
Hung Ngo

Fx Mastery Very Very Safe

Hung Ngo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 5%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 413
Profit Trade:
891 (63.05%)
Loss Trade:
522 (36.94%)
Best Trade:
67.89 USD
Worst Trade:
-119.97 USD
Profitto lordo:
11 683.35 USD (388 995 pips)
Perdita lorda:
-10 242.09 USD (341 152 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (311.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.97 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.64%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
1428
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
701 (49.61%)
Short Trade:
712 (50.39%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
13.11 USD
Perdita media:
-19.62 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-768.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-768.36 USD (19)
Crescita mensile:
4.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.26 USD
Massimale:
893.43 USD (2.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.87% (893.43 USD)
Per equità:
0.40% (126.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1413
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 48K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.89 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +311.97 USD
Massima perdita consecutiva: -768.36 USD

Contact me tele mrhungngo
Non ci sono recensioni
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
