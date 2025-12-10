- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 459
利益トレード:
2 335 (67.50%)
損失トレード:
1 124 (32.49%)
ベストトレード:
510.00 USD
最悪のトレード:
-615.44 USD
総利益:
48 809.86 USD (2 172 506 pips)
総損失:
-43 758.19 USD (1 295 226 pips)
最大連続の勝ち:
27 (2 265.24 USD)
最大連続利益:
2 265.24 USD (27)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
92.23%
最大入金額:
6.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
759
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.96
長いトレード:
1 852 (53.54%)
短いトレード:
1 607 (46.46%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
20.90 USD
平均損失:
-38.93 USD
最大連続の負け:
35 (-943.37 USD)
最大連続損失:
-2 576.88 USD (10)
月間成長:
17.71%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.26 USD
最大の:
2 576.88 USD (7.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.55% (2 576.88 USD)
エクイティによる:
23.35% (7 637.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3455
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +510.00 USD
最悪のトレード: -615 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +2 265.24 USD
最大連続損失: -943.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Contact me tele mrhungngo
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
18%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
4
97%
3 459
67%
92%
1.11
1.46
USD
USD
23%
1:500