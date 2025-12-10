シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Fx Mastery Very Very Safe
Hung Ngo

Fx Mastery Very Very Safe

Hung Ngo
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 459
利益トレード:
2 335 (67.50%)
損失トレード:
1 124 (32.49%)
ベストトレード:
510.00 USD
最悪のトレード:
-615.44 USD
総利益:
48 809.86 USD (2 172 506 pips)
総損失:
-43 758.19 USD (1 295 226 pips)
最大連続の勝ち:
27 (2 265.24 USD)
最大連続利益:
2 265.24 USD (27)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
92.23%
最大入金額:
6.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
759
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.96
長いトレード:
1 852 (53.54%)
短いトレード:
1 607 (46.46%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
20.90 USD
平均損失:
-38.93 USD
最大連続の負け:
35 (-943.37 USD)
最大連続損失:
-2 576.88 USD (10)
月間成長:
17.71%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.26 USD
最大の:
2 576.88 USD (7.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.55% (2 576.88 USD)
エクイティによる:
23.35% (7 637.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3455
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +510.00 USD
最悪のトレード: -615 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +2 265.24 USD
最大連続損失: -943.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Contact me tele mrhungngo
レビューなし
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

