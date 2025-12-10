SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Fx Mastery Very Very Safe
Hung Ngo

Fx Mastery Very Very Safe

Hung Ngo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 676
Gewinntrades:
2 457 (66.83%)
Verlusttrades:
1 219 (33.16%)
Bester Trade:
510.00 USD
Schlechtester Trade:
-615.44 USD
Bruttoprofit:
54 476.59 USD (2 276 279 pips)
Bruttoverlust:
-52 598.56 USD (1 467 772 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (2 265.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 265.24 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
92.23%
Max deposit load:
6.55%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
848
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
1 950 (53.05%)
Short-Positionen:
1 726 (46.95%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
35 (-943.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 576.88 USD (10)
Wachstum pro Monat :
4.60%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
43.26 USD
Maximaler:
4 726.86 USD (12.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.34% (4 567.86 USD)
Kapital:
23.35% (7 637.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3672
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -56K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +510.00 USD
Schlechtester Trade: -615 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 265.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -943.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Contact me tele mrhungngo
Keine Bewertungen
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
