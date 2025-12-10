- 成长
交易:
35
盈利交易:
30 (85.71%)
亏损交易:
5 (14.29%)
最好交易:
57.75 USD
最差交易:
-242.55 USD
毛利:
374.53 USD (6 190 pips)
毛利亏损:
-366.54 USD (3 852 pips)
最大连续赢利:
21 (331.17 USD)
最大连续盈利:
331.17 USD (21)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
83.11%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
17 (48.57%)
短期交易:
18 (51.43%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
12.48 USD
平均损失:
-73.31 USD
最大连续失误:
2 (-343.40 USD)
最大连续亏损:
-343.40 USD (2)
每月增长:
-39.39%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
1.67 USD
最大值:
344.22 USD (57.51%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
45.34% (194.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29497
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
没有评论
