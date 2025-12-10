- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
30 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
5 (14.29%)
Mejor transacción:
57.75 USD
Peor transacción:
-242.55 USD
Beneficio Bruto:
374.53 USD (6 190 pips)
Pérdidas Brutas:
-366.54 USD (3 852 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (331.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
331.17 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
83.11%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
17 (48.57%)
Transacciones Cortas:
18 (51.43%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
12.48 USD
Pérdidas medias:
-73.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-343.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-343.40 USD (2)
Crecimiento al mes:
-39.39%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.67 USD
Máxima:
344.22 USD (57.51%)
Reducción relativa:
De balance:
80.11% (344.10 USD)
De fondos:
45.34% (194.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +57.75 USD
Peor transacción: -243 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +331.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -343.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
UltimaMarkets-Live 1
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29507
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
