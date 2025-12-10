- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
15.35 USD
Worst Trade:
-2.94 USD
Profitto lordo:
68.82 USD (2 199 pips)
Perdita lorda:
-5.07 USD (327 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (55.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.07 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.19
Attività di trading:
6.08%
Massimo carico di deposito:
42.31%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
18.37
Long Trade:
1 (10.00%)
Short Trade:
9 (90.00%)
Fattore di profitto:
13.57
Profitto previsto:
6.38 USD
Profitto medio:
8.60 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.36 USD (2)
Crescita mensile:
24.90%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
3.47 USD (1.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.28% (3.44 USD)
Per equità:
34.73% (107.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.35 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.07 USD
Massima perdita consecutiva: -3.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.57 × 21
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.61 × 29395
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
320
USD
USD
1
90%
10
80%
6%
13.57
6.38
USD
USD
35%
1:500