Negociações:
35
Negociações com lucro:
30 (85.71%)
Negociações com perda:
5 (14.29%)
Melhor negociação:
57.75 USD
Pior negociação:
-242.55 USD
Lucro bruto:
374.53 USD (6 190 pips)
Perda bruta:
-366.54 USD (3 852 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (331.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
331.17 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
83.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
17 (48.57%)
Negociações curtas:
18 (51.43%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
12.48 USD
Perda média:
-73.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-343.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-343.40 USD (2)
Crescimento mensal:
-39.39%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.67 USD
Máximo:
344.22 USD (57.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.34% (194.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.75 USD
Pior negociação: -243 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +331.17 USD
Máxima perda consecutiva: -343.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29497
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
94 mais ...
Sem comentários
