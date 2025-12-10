- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
30 (85.71%)
Убыточных трейдов:
5 (14.29%)
Лучший трейд:
57.75 USD
Худший трейд:
-242.55 USD
Общая прибыль:
374.53 USD (6 190 pips)
Общий убыток:
-366.54 USD (3 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (331.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
331.17 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
83.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
17 (48.57%)
Коротких трейдов:
18 (51.43%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
12.48 USD
Средний убыток:
-73.31 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-343.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-343.40 USD (2)
Прирост в месяц:
-39.39%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.67 USD
Максимальная:
344.22 USD (57.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
45.34% (194.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.75 USD
Худший трейд: -243 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +331.17 USD
Макс. убыток в серии: -343.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29497
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
еще 94...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
4
94%
35
85%
2%
1.02
0.23
USD
USD
45%
1:500