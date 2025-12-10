- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
30 (85.71%)
損失トレード:
5 (14.29%)
ベストトレード:
57.75 USD
最悪のトレード:
-242.55 USD
総利益:
374.53 USD (6 190 pips)
総損失:
-366.54 USD (3 852 pips)
最大連続の勝ち:
21 (331.17 USD)
最大連続利益:
331.17 USD (21)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
83.11%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
17 (48.57%)
短いトレード:
18 (51.43%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
12.48 USD
平均損失:
-73.31 USD
最大連続の負け:
2 (-343.40 USD)
最大連続損失:
-343.40 USD (2)
月間成長:
-39.39%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.67 USD
最大の:
344.22 USD (57.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
45.34% (194.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.75 USD
最悪のトレード: -243 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +331.17 USD
最大連続損失: -343.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29497
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
4
94%
35
85%
2%
1.02
0.23
USD
USD
45%
1:500