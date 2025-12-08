- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
21 (61.76%)
亏损交易:
13 (38.24%)
最好交易:
4.39 USD
最差交易:
-4.48 USD
毛利:
21.39 USD (148 600 pips)
毛利亏损:
-23.36 USD (144 950 pips)
最大连续赢利:
7 (4.49 USD)
最大连续盈利:
6.08 USD (2)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
25.30%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.12
长期交易:
13 (38.24%)
短期交易:
21 (61.76%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-1.80 USD
最大连续失误:
7 (-16.52 USD)
最大连续亏损:
-16.52 USD (7)
每月增长:
-0.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.46 USD
最大值:
16.52 USD (23.92%)
相对跌幅:
结余:
23.92% (16.52 USD)
净值:
6.76% (3.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
高风险参数，祝我好运
