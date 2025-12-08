- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
21 (61.76%)
Negociações com perda:
13 (38.24%)
Melhor negociação:
4.39 USD
Pior negociação:
-4.48 USD
Lucro bruto:
21.39 USD (148 600 pips)
Perda bruta:
-23.36 USD (144 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (4.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.08 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
25.30%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
13 (38.24%)
Negociações curtas:
21 (61.76%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.06 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-1.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-16.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.52 USD (7)
Crescimento mensal:
-0.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.46 USD
Máximo:
16.52 USD (23.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.92% (16.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.76% (3.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.39 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +4.49 USD
Máxima perda consecutiva: -16.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
Sem comentários