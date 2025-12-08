SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Advanced scalper 01
Ji Xue Wang

Advanced scalper 01

Ji Xue Wang
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
21 (61.76%)
Negociações com perda:
13 (38.24%)
Melhor negociação:
4.39 USD
Pior negociação:
-4.48 USD
Lucro bruto:
21.39 USD (148 600 pips)
Perda bruta:
-23.36 USD (144 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (4.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.08 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
0.06%
Depósito máximo carregado:
25.30%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
13 (38.24%)
Negociações curtas:
21 (61.76%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.06 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-1.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-16.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.52 USD (7)
Crescimento mensal:
-0.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.46 USD
Máximo:
16.52 USD (23.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.92% (16.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.76% (3.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.39 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +4.49 USD
Máxima perda consecutiva: -16.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
Sem comentários
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 05:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 09:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
