- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
21 (61.76%)
損失トレード:
13 (38.24%)
ベストトレード:
4.39 USD
最悪のトレード:
-4.48 USD
総利益:
21.39 USD (148 600 pips)
総損失:
-23.36 USD (144 950 pips)
最大連続の勝ち:
7 (4.49 USD)
最大連続利益:
6.08 USD (2)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
0.06%
最大入金額:
25.30%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
13 (38.24%)
短いトレード:
21 (61.76%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.06 USD
平均利益:
1.02 USD
平均損失:
-1.80 USD
最大連続の負け:
7 (-16.52 USD)
最大連続損失:
-16.52 USD (7)
月間成長:
-0.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.46 USD
最大の:
16.52 USD (23.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.92% (16.52 USD)
エクイティによる:
6.76% (3.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.39 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +4.49 USD
最大連続損失: -16.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
レビューなし