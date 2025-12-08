СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Advanced scalper 01
Ji Xue Wang

Advanced scalper 01

Ji Xue Wang
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -1%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
21 (61.76%)
Убыточных трейдов:
13 (38.24%)
Лучший трейд:
4.39 USD
Худший трейд:
-4.48 USD
Общая прибыль:
21.39 USD (148 600 pips)
Общий убыток:
-23.36 USD (144 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.08 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
25.30%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
13 (38.24%)
Коротких трейдов:
21 (61.76%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-16.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.52 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.46 USD
Максимальная:
16.52 USD (23.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.92% (16.52 USD)
По эквити:
6.76% (3.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 05:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 09:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
