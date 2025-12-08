- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
21 (61.76%)
Убыточных трейдов:
13 (38.24%)
Лучший трейд:
4.39 USD
Худший трейд:
-4.48 USD
Общая прибыль:
21.39 USD (148 600 pips)
Общий убыток:
-23.36 USD (144 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (4.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.08 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
25.30%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
13 (38.24%)
Коротких трейдов:
21 (61.76%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-16.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.52 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.46 USD
Максимальная:
16.52 USD (23.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.92% (16.52 USD)
По эквити:
6.76% (3.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +4.39 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +4.49 USD
Макс. убыток в серии: -16.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
