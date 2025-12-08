- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
21 (61.76%)
Verlusttrades:
13 (38.24%)
Bester Trade:
4.39 USD
Schlechtester Trade:
-4.48 USD
Bruttoprofit:
21.39 USD (148 600 pips)
Bruttoverlust:
-23.36 USD (144 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (4.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.08 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
0.06%
Max deposit load:
25.30%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.12
Long-Positionen:
13 (38.24%)
Short-Positionen:
21 (61.76%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-16.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.52 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-0.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.46 USD
Maximaler:
16.52 USD (23.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.92% (16.52 USD)
Kapital:
6.76% (3.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.39 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
Keine Bewertungen