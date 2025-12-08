- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
21 (61.76%)
Transacciones Irrentables:
13 (38.24%)
Mejor transacción:
4.39 USD
Peor transacción:
-4.48 USD
Beneficio Bruto:
21.39 USD (148 600 pips)
Pérdidas Brutas:
-23.36 USD (144 950 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (4.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.08 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
25.30%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
13 (38.24%)
Transacciones Cortas:
21 (61.76%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.06 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-1.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-16.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.52 USD (7)
Crecimiento al mes:
-0.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.46 USD
Máxima:
16.52 USD (23.92%)
Reducción relativa:
De balance:
23.92% (16.52 USD)
De fondos:
6.76% (3.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.39 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +4.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
