Ji Xue Wang

Advanced scalper 01

Ji Xue Wang
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
21 (61.76%)
Transacciones Irrentables:
13 (38.24%)
Mejor transacción:
4.39 USD
Peor transacción:
-4.48 USD
Beneficio Bruto:
21.39 USD (148 600 pips)
Pérdidas Brutas:
-23.36 USD (144 950 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (4.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.08 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
0.06%
Carga máxima del depósito:
25.30%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
13 (38.24%)
Transacciones Cortas:
21 (61.76%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.06 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-1.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-16.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.52 USD (7)
Crecimiento al mes:
-0.91%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.46 USD
Máxima:
16.52 USD (23.92%)
Reducción relativa:
De balance:
23.92% (16.52 USD)
De fondos:
6.76% (3.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 34
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 3.7K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.39 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +4.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
高风险参数，祝我好运
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 05:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 05:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 09:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 09:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
