- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
16 (64.00%)
亏损交易:
9 (36.00%)
最好交易:
2.08 USD
最差交易:
-2.80 USD
毛利:
13.49 USD (2 152 pips)
毛利亏损:
-11.72 USD (1 749 pips)
最大连续赢利:
5 (4.66 USD)
最大连续盈利:
4.66 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
12.27%
最大入金加载:
2.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.25
长期交易:
15 (60.00%)
短期交易:
10 (40.00%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
0.84 USD
平均损失:
-1.30 USD
最大连续失误:
3 (-7.20 USD)
最大连续亏损:
-7.20 USD (3)
每月增长:
-0.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.67 USD
最大值:
7.20 USD (1.42%)
相对跌幅:
结余:
1.42% (7.20 USD)
净值:
0.55% (2.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.p
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.p
|403
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.08 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4.66 USD
最大连续亏损: -7.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US15-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
